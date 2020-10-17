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اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل رغبة مسيري الزعيم بالاستعانة بمحترفين مميزين لتعويض رحيل نجم الوسط المهاجم كارلوس إدواردو مع ختام الموسم الماضي في صفقة مجانية إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.
كشفت مصادر سعودية عن اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع اللاعب الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو لاعب فريق سانتوس البرازيلي بعدما قامت إدارة بطل الدوري السعودي برفع العرض المالي إلى سبعة ملايين دولار للظفر بخدمات صانع الألعاب المميز.
وأضطرت إدارة الهلال إلى الاتجاه نحو رفع العرض بزيادة قيمتها مليون دولار عن العرض السابق والذي بلغ 6 مليون دولار للتعجيل من ضم يفيرسون سوتيلدو صاحب الـ23 عامًا.
ويرى الهلالييون أن صفقة يفيرسون سوتيلدو ستكون مُربحة بالنسبة للنادي، وستحقق لهم مكسبًا كبيرًا في عملية تدعيم مركز وسط الملعب الهجومي، حيث يعتقدون أنه الأنسب لتعويض كارلوس إدواردو.
وكشفت ذات المصادر لـ الخليج 365 “الهلال يتبقي له فقط الاتفاق مع اللاعب ووكيل أعماله، على مدة العقد والراتب السنوي الذي سيتقاضاه قبل قدومه إلى الرياض، وإعلان التعاقد بشكل رسمي مسألة وقت”.
الجدير بالذكر، أن الهلال فشل في ضم الأرجنتيني لوتشيانو فيتو من سبورتنج لشبونة، بسبب رفض اللاعب للعرض، وتفضيله البقاء في القارة الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل الهلال عن التعاقد مع خليفة إدواردو من سانتوس البرازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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