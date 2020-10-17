يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف الانتر وميلان فى الدوري الايطالي، فى قمة مباريات اليوم السبت، على ملعب جوسيبي مياتزاه، لحساب الجولة الرابعة من المسابقة التي يتصدرها أتلانتا بفارق الأهداف عن ميلان بعد أول ثلاث مباريات.

تبدأ مباراة ميلان والإنتر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش ، 18:00 بتوقيت مصر ، 19:00 بتوقيت السعودية، في طقس بارد، حيث ستكون درجة الحرارة ست درجات مئوية فقط.

يُذاع ديربي ميلانو على قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، وعلى قناة سيتانتا سبورت 2 البريطانية، وقناة بي إن سبورتس الفرنسية 1، وقناة دازن 1 الألمانية.

ويسعى ميلان لاستعادة كبريائه المفقود في ديربي الأخوة الأعداء، إذ تعرض للخسارة من الإنتر في آخر 4 مواجهات بنتائج 1/صفر و2/3 و2/0 و2/4.

وفاز ميلان للمرة الأخيرة على الإنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا عام 2017، بهدف دون رد سجله اللاعب السابق باتريك كوتروني في الوقت الإضافي الأول، أما آخر فوز للميلان في الدوري فيرجع إلى 31 يناير 2016 بثلاثية أليكس وباكا ونيانج.

يغيب عن صفوف ميلان الرباعي “آندريه كونتي وماتيو جابيا وموساكيو وريبيتش”، ويستعيد المدرب ستيفانو بيولي خدمات المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

وسيفتقد الإنتر لخدمات عدد أكثر من اللاعبين بسبب فيروس كورونا هم “باستوني وجاجليارديني وناينجولان ورادو وسكرينيار وآشلي يونج”، بالاضافة إلى غياب ستيفانو سينسي للإيقاف، وفيسينو للإصابة في الركبة.

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يُدير لقاء ميلان والانتر الحكم ماوريزيو مارياني الذي أدار مباراة واحدة في الدوري الايطالي بالموسم الجديد بين بارما ونابولي، انتهت بفوز نابولي بهدفين دون رد.

وكانت آخر مباراة يُديرها ماريني لميلان أمام سبال في الجولة 29 من الدوري الايطالي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 2/2، بينما كانت آخر مباراة يديرها للإنتر أمام سامبدوريا وانتهت بفوز فريق المدرب أنطونيو كونتي 1/2 ضمن الجولة 25 من المسابقة.

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إليكم فيديو أهداف الانتر وميلان فى الدوري الايطالي

هدف تقدم ميلان من ضربة جزاء “إبراهيموفيتش”

هدف ميلان الثاني “زلاتان إبراهيموفيتش”

هدف الانتر “لوكاكو” 1-2

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