بث مباشر | نتيجة مباراة برشلونة وخيتافي فى الدوري الاسباني

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على خيتافي ، فى إحدي مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الاسباني

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز”.

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس اتش دي 1،3 بصوت المعلق الرياضي “يوسف سيف”، كما تذاع ايضا على قناة لا ليجا تي في بار، وقناة ماكس سبورت 4.

افتتح العملاق الكتالوني مشواره فى الدوري الاسباني بالفوز برباعية نظيفة على فياريال قبل أن يتغلب على سيلتا فيجو 3-0 في بداية أكتوبر وتعادل ايجابيا مع أشبيلية بهدف لكل منهما قبل التوقف الدولي.

ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد سبع نقاط من مبارياته الثلاث ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني، وسيسعي رجال المدرب كومان لتحقيق الفوز اليوم قبل مواجهة ريال مدريد يوم 24 أكتوبر.

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فى المقابل، بدأ خيتافي موسمه بالفوز 1-0 على أوساسونا، قبل أن يتعادل 0-0 مع ألافيس ثم فاز علي ريال بيتيس بثلاثية نظيفه في نهاية سبتمبر، لكن فريق المدرب جوزيه بوردالاس تعرض لهزيمة 3-0 خارج أرضه أمام ريال سوسيداد قبل فترة التوقف الدولية.

ويحتل خيتافي المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، جمعهم من 4 مباريات، وسيسعي الى تحقيق نتيجة ايجابية امام ضيفه برشلونة للصعود الى المراكز الاربعة بالجدول.

يذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين فى الدوري الاسباني، شهد فوز برشلونة 2-1، على ارضية ملعب كامب نو، سجل للبلوجرانا أنطونيو جريزمان وسيرجي روبيرتو، وسجل هدف خيتافي “انجل لويس رودريجز”.

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