خاص | وصايا بيتسو موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

عقد المدير الفني للنادي الأهلي “بيتسو موسيماني” محاضرة مع لاعبي فريقه، مساء أمس الجمعة، من أجل شرح بعض النقاط الخاصة بمباراتهم القادمة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي.

وركز مدرب الأهلي المصري على شرح مواطن القوة والضعف عند وصيف الدوري المغربي الموسم الماضي، قبل مواجهة اليوم السبت، المقرر لها على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وعلمت مصادر الخليج 365 أن الجهاز الفني للأهلي قدم وصايا مختلفة خلال هذه المحاضرة أهمها تعلق بضرورة التحلي بالهدوء وعدم ارتكاب أخطاء فردية أو في التمرير بالقرب من منطقة الجزاء، بالإضافة للمحافظة على الثبات الانفعالي والاتزان النفسي وعدم التوتر أو اللعب بعصبية.

ويعلم بيتسو موسيماني أن فرق شمال أفريقيا تلجأ لأساليب الضغط العصبي على الخصوم لاستدراجه لمعركة يجيدون فيها بإمتياز.

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لا للركلات الثابتة

كما حذر المدرب الجنوب أفريقي لاعبي الأهلي من الركلات الثابتة من حول منطقة الجزاء، قائلاً في المحاضرة “يجب أن نركز ألا نرتكب أخطاء قريبة من المنطقة لتجنب الركلات الثابتة بمختلف أنواعها.

طالب كذلك بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الوداد خصوصا الثلاثي “بديع أوك وإسماعيل الحداد ووليد الكرتي“، حيث يتمتع الثلاثي بخبرات كبيرة.

وأشار مدير الأهلي الذي تولى المسؤولية خلفًا للسويسري “رينيه فايلر” الشهر الماضي، خلال حديثه مع اللاعبين إلى أهمية عدم الانشغال بالأمور التحكيمية، منعًا للحصول على بطاقات صفراء قد تكلف الفريق كثيرًا في لقاء العودة، لا سيما وسط حاجته لجميع العناصر قبل لقاء الإياب بالقاهرة في ظل وجود نقص حاد بسبب الإصابات.

وتغادر بعثة الأهلي الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح غد الأحد وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبًا، بهدف التجهيز السريع للقاء الإياب.