القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ينشر لكم الخليج 365 القنوات الناقلة لقمة مباريات اليوم السبت بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.

دائمًا ما يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات الفضائية المفتوحة التي تنقل المباريات الأفريقية، وهي مهمة صعبة بسبب احتكار مجموعة بي إن سبورتس القطرية لتلك المباريات، وسيعمل عشاق الأهلي على البحث عن القنوات الناقلة لنصف النهائي الأول لدوري أبطال أفريقيا هذا المساء، بما أن جمهور الوداد سيحظى بفرصة متابعة المباراة عبر القناة الرياضية المغربية الأرضية، ويوجد بالفعل بعض القنوات المشفرة والمكسورة بنظام الشيرينج، وكذلك قنوات مجانية لكنها تحتاج إلى أطباق استقبال كبيرة.

تنطلق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في تمام 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية على ملعب محمد الخامس أو (مركب محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب.

وتنقل مباراة الاهلي والوداد في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقي على قناة بي إن سبورتس القطرية، القناة السابعة، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”.

ويكشف الخليج 365 في التقرير التالي أبرز القنوات الناقلة والترددات لمباريات الأهلي والوداد، بالاضافة إلى مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال اليوم؟

ORTM Mali

Intelsat 18°W 4132 L 5750 ( C-Band )

Intelsat 31.5°W 4114 V 5300 ( C-Band )

Intelsat 31.5°W 12334 V 6428

TM 2 Mali

Intelsat 31°W 12335 V 6429

RTS 1 Senegal

Eutelsat 9°E 11881 V 27500

Arriadia TNT ( مباريات الأندية المغربية داخل الديار )

Eutelsat 21.5°E 11569 H 9500

القنوات المجانية الداعمة لنظام الميلتيستريم

Arriadia TNT HD

Eutelsat 21.5°E 11617 V 27500

القنوات المجانية الداعمة لنظام التاندبرغ

Arena Sport 1 Serbia

Arena Sport 2 Serbia

Arena Sport 3 Serbia

Arena Sport 4 Serbia

Arena Sport 5 Serbia تشتغل بسيسكام

BulgariaSat 1.9°E 12380 H 30000

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القنوات المكسورة بالشيرينج

Arena Sport 1 Serbia HD

Arena Sport 2 Serbia HD

Arena Sport 3 Serbia HD

Arena Sport 4 Serbia HD

Arena Sport 5 Serbia HD

Eutelsat 16°E 11386 H 30000

Astra 23.5°E 11798 H 30000

Arena Sport Croatia HD

Eutelsat 16°E 11595 H 30000

Eutelsat 16°E 11678 H 30000

Eutelsat 16°E 11512 H 30000

Fox Sport 1 HD Netherlands

Astra 23.5°E 11739 V 29900

Fox Sport 2 HD Netherlands

Astra 23.5°E 11856 V 29900

Fox Sport 4 HD Netherlands

Astra 23.5°E 11739 V 29900

Bein Sport 1 France HD

Astra 19.2°E 12168 V 29700

Eutelsat 5°W 12564 V 29950

Bein Sport 2 France HD

Astra 19.2°E 11856 V 29700

Eutelsat 5°W 12564 V 29950

Bein Sport 3 France HD

Astra 19.2°E 11856 V 29700

Eutelsat 5°W 12564 V 29950

Bein Sport Max 4 – 5 – 6 – 7 HD

Astra 19.2°E 11856 V 29700

Eutelsat 5°W 11471 V 29950

Bein Sport Max 8 – 9 – 10 HD

Astra 19.2°E 11895 V 29700

Eutelsat 5°W 11679 V 29950