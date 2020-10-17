القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ينشر لكم الخليج 365 القنوات الناقلة لقمة مباريات اليوم السبت بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.
دائمًا ما يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات الفضائية المفتوحة التي تنقل المباريات الأفريقية، وهي مهمة صعبة بسبب احتكار مجموعة بي إن سبورتس القطرية لتلك المباريات، وسيعمل عشاق الأهلي على البحث عن القنوات الناقلة لنصف النهائي الأول لدوري أبطال أفريقيا هذا المساء، بما أن جمهور الوداد سيحظى بفرصة متابعة المباراة عبر القناة الرياضية المغربية الأرضية، ويوجد بالفعل بعض القنوات المشفرة والمكسورة بنظام الشيرينج، وكذلك قنوات مجانية لكنها تحتاج إلى أطباق استقبال كبيرة.
تنطلق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في تمام 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية على ملعب محمد الخامس أو (مركب محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب.
وتنقل مباراة الاهلي والوداد في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقي على قناة بي إن سبورتس القطرية، القناة السابعة، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”.
ويكشف الخليج 365 في التقرير التالي أبرز القنوات الناقلة والترددات لمباريات الأهلي والوداد، بالاضافة إلى مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال اليوم؟
ORTM Mali
Intelsat 18°W 4132 L 5750 ( C-Band )
Intelsat 31.5°W 4114 V 5300 ( C-Band )
Intelsat 31.5°W 12334 V 6428
TM 2 Mali
Intelsat 31°W 12335 V 6429
RTS 1 Senegal
Eutelsat 9°E 11881 V 27500
Arriadia TNT ( مباريات الأندية المغربية داخل الديار )
Eutelsat 21.5°E 11569 H 9500
القنوات المجانية الداعمة لنظام الميلتيستريم
Arriadia TNT HD
Eutelsat 21.5°E 11617 V 27500
القنوات المجانية الداعمة لنظام التاندبرغ
Arena Sport 1 Serbia
Arena Sport 2 Serbia
Arena Sport 3 Serbia
Arena Sport 4 Serbia
Arena Sport 5 Serbia تشتغل بسيسكام
BulgariaSat 1.9°E 12380 H 30000
القنوات المكسورة بالشيرينج
Arena Sport 1 Serbia HD
Arena Sport 2 Serbia HD
Arena Sport 3 Serbia HD
Arena Sport 4 Serbia HD
Arena Sport 5 Serbia HD
Eutelsat 16°E 11386 H 30000
Astra 23.5°E 11798 H 30000
Arena Sport Croatia HD
Eutelsat 16°E 11595 H 30000
Eutelsat 16°E 11678 H 30000
Eutelsat 16°E 11512 H 30000
Fox Sport 1 HD Netherlands
Astra 23.5°E 11739 V 29900
Fox Sport 2 HD Netherlands
Astra 23.5°E 11856 V 29900
Fox Sport 4 HD Netherlands
Astra 23.5°E 11739 V 29900
Bein Sport 1 France HD
Astra 19.2°E 12168 V 29700
Eutelsat 5°W 12564 V 29950
Bein Sport 2 France HD
Astra 19.2°E 11856 V 29700
Eutelsat 5°W 12564 V 29950
Bein Sport 3 France HD
Astra 19.2°E 11856 V 29700
Eutelsat 5°W 12564 V 29950
Bein Sport Max 4 – 5 – 6 – 7 HD
Astra 19.2°E 11856 V 29700
Eutelsat 5°W 11471 V 29950
Bein Sport Max 8 – 9 – 10 HD
Astra 19.2°E 11895 V 29700
Eutelsat 5°W 11679 V 29950
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