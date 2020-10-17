يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وقاديش فى الدوري الاسباني، فى إحدي مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة.

تنطلق مباراة ريال مدريد وقادش فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب ألفريدو دي ستيفان بالعاصمة الاسبانية مدريد.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، بصوت المعلق الرياضي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة لا ليجا بار، وتنقل ايضا على قناة ماكس سبورت 4.

افتتح ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني بتعادل سلبي أمام ريال سوسيداد، ثم حقق الفوز في ثلاثة مباريات علي التوالي علي كل من ريال بيتيس وريال بلد الوليد وليفانتي، ويتصدر الميرنجي حاليًا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من أول أربع مباريات بالدوري هذا الموسم.

ويغيب اليوم عن النادي الملكي كلا من: داني كارفاخال وإيدين هازارد وإيدر ميليتاو وماريانو دياز للإصابة، ولوكا مودريتش للراحة بعدما شارك مع منتخب كرواتيا في كثير من الدقائق.

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فى المقابل سيسعي لاعبو قادش الى الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب سانتياجو برنابيو حيث يعلمون مدي صعوبة اللقاء وسيلعبوا علي نقاط ضعف الريال وفقدانه لعديد من اللاعبين، ويتواجد قاديش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين.

ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين الى يوم 2-12-2015 على ملعب “رامون دي كارانزا” فى دور الـ32 بكأس ملك اسبانيا، والذي شهد فوز ريال مدريد بنتيجة 3-1، سجل للملكي دينيس تشيريشيف، وإيسكو هدفين، وسجل هدف قاديش اللاعب “كيكي ماركيز”.

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إليكم فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وقاديش فى الدوري الاسباني

هدف تقدم قاديش “لوزانو”

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