شكرا لقرائتكم المقاولون: عماد النحاس ينفق من جيبه الشخصى على تطوير نفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن سعادته الكبيرة بتتويج جهود ذئاب الجبل منذ بداية الموسم الجارى، بحسم المركز الرابع والعودة لتمثيل مصر فى البطولات الأفريقية بعد غياب استمر لـ 15 عام، وقال عادل فى تصريحات لبرنامج " بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت والذى يقدمه الإعلامى فتح الله زيدان:عماد النحاس باقى باقى باقى، البعض استأذنى شخصيا للتفاوض مع النحاس ولكنه رفض تماماً رغم المقابل المادى، ومهما يقال فهذا غير صحيح وأتمنى أن ترحمنا السوشيال ميديا فى الفترة المقبلة لأننا نعمل من أجل مصر.

واصل: النحاس من المدربين الذين يطورون نفسهم بشكل كبير، ومتفق مع بعض الشركات لتحليل الأداء على حسابه الشخصى من أجل تطوير نفسه.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، من جديد للمشاركة في البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عام حيث كانت اخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

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وتسبب تعادل مصر المقاصة مع سموحة "منافس المقاولون المباشر" في ضياع نقطتين علي الفريق السكندري في مشوار المنافسة علي المركز الرابع والذي حسمه المقاولون رسميا قبل جولة واحدة من النهاية .

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .

وأعلن إتحاد الكرة اليوم بشكل رسمي إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.

وتحدد الأهلي صاحب المركز الأول المشارك في دوري الأبطال والمقاولون صاحب المركز الرابع المشارك في البطولة الكونفدرالية ومازالت المنافسة قائمة بين الزمالك الثاني وبيراميدز الثالث قبل لقاء الجولة الأخيرة لكل منهما حيث يتقابل الأبيض مع الاسماعيلي وبيراميدز مع المقاولون العرب لتحديد أيهما سيشارك في دوري الأبطال أو الكونفدرالية الموسم الجديد 2020 -2021.