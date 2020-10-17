شكرا لقرائتكم السفير المصرى يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء بالدار البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، على زيارة بعثة الزمالك في فندق الإقامة لدعم الفريق، قبل مواجهة الرجاء المغربي، واستقبله إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق بالمغرب، إلى جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وعلاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس إدارة النادي حيث تمنى السفير المصري التوفيق للبعثة البيضاء.

كما نقل إسماعيل يوسف، رئيس بعثة الزمالك، إلى السفير المصرى تحيات المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، إلى السفارة المصرية حول دعم بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، فى المباراة التي ستقام في التاسعة من مساء غدا، الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

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ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء برئاسة مرتضى منصور على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق الرجاء.

تأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1،، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال إفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.