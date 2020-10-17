شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يواجه البرازيل 16 أكتوبر على ملعب الجوهرة بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مباراة ودية رسمية أمام منتخب البرازيل يوم 16 نوفمبر فى السعودية بإستاد " الجوهرة المشعة" في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020.
أنهى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الاتفاق مع الجانب البرازيلي على خوض المباراة يوم 16 نوفمبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و أحمد عبدالله المشرف على الفريق.
ويبحث منتخب مصر الأوليمبي عن ودية ثانية في شهر نوفمبر المقبل في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 ، وذلك يوم 13 نوفمبر.
كما يخوض منتخب السعودية ودية يوم 13 نوفمبر أمام منتخب البرازيل بالسعودية.
قرر شوقى غريب المدير الفني أن يكون معسكر المنتخب من أول أيام شهر نوفمبر بشكل مفتوح للاعبين.
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