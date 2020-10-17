شكرا لقرائتكم الأهلي المصري يعلن نقل مواجهة إياب نصف النهائي إلى ستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الوداد المغربي في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل من إستاد الجيش المصري ببرج العرب إلى استاد القاهرة.
وقال محمد مرجان في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية يوم السبت، إن إدارة الأهلي نجحت في نقل المباراة لتقام بالعاصمة القاهرة وذلك في إطار الدور الكبير الذي تلعبه السلطات المصرية بكل أجهزتها في تسهيل مهمة الفرق المصرية بالبطولات القارية خاصة الأهلي.
وأضاف أن ناديه تلقى، اليوم السبت، خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.
ويلعب الأهلي مع نظيره الوداد مساء اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
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