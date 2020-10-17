شكرا لقرائتكم حكم الفيديو يصيب كلوب بـ"الحيرة والارتباك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشعر يورغن كلوب مدرب ليفربول بالحيرة والارتباك من قرار التسلل الذي حرم فريقه من الفوز في قمة مرسيسايد والقلق من إصابتين مؤثرتين في التعادل 2-2 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

واعتقد حامل اللقب أنه فاز بالمباراة بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله جوردان هندرسون، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى هدف الفوز بسبب تسلل بفارق بسيط.

وخرج المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من الملعب للإصابة في بداية المباراة وتعرض لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا لكدمة إثر تدخل قوي من البرازيلي ريتشارليسون الذي حصل على بطاقة حمراء.

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وقال كلوب: أدعم حقا تقنية حكم الفيديو. الموسم الماضي كان الإبط يعتبر تسللا. الآن لم يعد كذلك، الجميع يخبرني بأنه لم يكن متسللا لكن ذلك لم يغير من حالتي المزاجية. خسرنا لاعبا مع فيرجيل. لم يكن يومنا.

وقال المدرب الألماني إن لاعبيه شاهدوا مراجعة حكم الفيديو في غرفة الملابس لكنهم لم يفهموا لماذ اتخذ مثل هذا القرار، إذ تعرض فان ديك للإصابة في الدقيقة السابعة بعد تدخل متهور من حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، رغم أن الحكم أشار إلى وجود تسلل لكن الحارس الدولي الإنجليزي التحم بقوة مع مدافع ليفربول.

وأضاف كلوب، الذي وصف تصرف بيكفورد بأنه ليس تدخلا يمكن أن يفعله حارس مرمى: فيرجيل ليس على ما يرام. كان يلعب رغم الألم. لم يسبق له الغياب عن أي مباراة. لا أدري مدى سوء الإصابة لكنها لا تبدو جيدة.

وفي النهاية تجاوز تياغو التدخل القوي من ريتشارليسون الذي حصل على بطاقة حمراء وصنع هدف الفوز الملغى لهندرسون لكنه بدا مصابا فيما بعد، وأضاف كلوب: عندما كنا نغادر الملعب أبلغني تياغو بأن يعتقد أنه تعرض لإصابة. سنرى مدى إصابته.