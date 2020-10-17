شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: المنتخب الأولمبي سليعب وديتين أمام مننتخب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، عن إقامة معسكر مفتوح للمنتخب الأوليمبي في نوفمبر المقبل، وذلك فى إطار استعدادات الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر إقامتها العام المقبل، وقال غريب فى تصريحاته على هامش اجتماعه مع وزير الرياضة، اتفقت علي وديتين مع منتخب كبير والاعلان خلال ساعات، والأولوية ستكون للمنتخب الأول لضم أى لاعب قبل مباراتى توجو الرسميتين.

وكان المنتخب الأوليمبى قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو، عقب التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى استضافتها مصر نوفمبر الماضى، بعد أداء مميز للفراعنة الصغار، وذلك قبل أن يتم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية من عام 2020 حتى عام 2021، بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، كشف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الهدف من اجتماع الوزارة مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الهدف منه التنسيق للمرحلة المقبلة بما يخدم صالح الكرة المصرية، وأكد وزير الرياضة أنه سيجتمع باللجنة الخماسية والمنتخب بعد قليل للحديث عن صالح الرياضة بشكل عام والمنتخبات بشكل خاص .