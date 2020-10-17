محمد بركات: لا توجد ترتيبات خاصة لاستقبال محمد صلاح

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات مديرالمنتخب الوطنى، إنه سيتم الإعلان عن اسماء اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر المنتخب يوم 23 أكتوبر الجارى، فى إطار الاستعداد لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، مضيفا إنه لا توجد ترتيبات خاصة لاستقبال النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، مؤكدًا أن جميع الترتيبات موحدة ومميّزة للمحترفين، قائلاً: "محمد صلاح لاعب كبير ووجوده بيزودنا ولاعب عالمي وفي لاعيبة كبيرة محترفة في مصر ونبحث عن الافضل للجميع".

فيما قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول على هامش حضوره إجتماعه اليوم ،السبت، مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وشوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي وربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب وجميع المعنيين الفنيين والإداريين عن المنتخبات الوطنية الثلاثية لبحث كافة الاستعدادات والتدريبات والاستعدادات الخاصة بالمنتخبات المصرية أن المنتخب سيضم لاعبي أي نادي لن يكون لهم ارتباطات في هذه الفترة ، موضحاً أن هناك تشاور مع الجهاز المعاون حالياً لحسم عدة أور خاصة بارتباطات المنتخب المقبلة.

وشدد المدير الفني للمنتخب على أنه طالب وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالتواصل مع الأندية من أجل مساعدة المنتخب ودعّمه الفترة المقبلة.

Advertisements

وقال البدري أن الحضور في جلسة جهاز المنتخب مع وزير الرياضة اليوم كانوا حريصين على متابعة مباراة محمد صلاح نجم منتخبنا الأول ونادي ليفربول اليوم أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 2/2 وسجل خلالها صلاح هدفاً.

وتابع البدري أن إعلان القائمة المحلية للمنتخب قد تكون بعد يوم 6 نوفمبر المقبل وهو موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلعب الأهلي مع الوداد المغربي الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال فيما يلعب الزمالك غداً مع الرجاء الغربي في نفس الدور وتقام المباراتين بالمغرب.