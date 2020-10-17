شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن لاعب الزمالك: والدى بخير وكل ما تردد عن وفاته غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم اللاعب محمد حسن، لاعب خط الوسط بنادى الزمالك، الجدل الذى أثار مؤخرا عبر منصات السوشيال ميديا، بشان وفاة والده، مؤكدا أن والده بخير، وقال عبر ستورى حسابه على انستجرام: "الحمد لله والدى بخير، كل ما تردد فى السوشيال ميديا عن وفاة والدى غير صحيح".





وكان الاجتماع الفنى لمباراة الرجاء المغربى والزمالك، الذى عقد اليوم السبت، أسفر عن ارتداء المارد الأبيض لطاقمه البديل الأزرق على أن يرتدى الرجاء المغربى الطاقم الأبيض بالكامل، ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربى فى التاسعة مساء غد، الأحد، فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا .

وألقى مراقب المباراة بعض التعليمات الخاصة على مندوبى الناديين، مشددا على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقا للبروتوكول الطبى الموضوع فى المغرب فى إطار التدابير الاحترازية التى يقوم بها العالم كله للوقاية من وباء كورونا.

من ناحية أخرى، خرج التونسى فرجانى ساسى، مدافع وسط الزمالك، من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأبيض قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد، الأحد، بملعب محمد الخامس بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا وعزله بإحدى غرف الفندق الذى يقيم فيه الفريق.

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فرجانى ساسى انضم لمعسكر المنتخب التونسى الذى أقام مباراتين وديتين طبقا للأجندة الدولية الموضوعة من الاتحاد الدولى، إلا أنه خالط بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وهو ما جعله يعزل نفسه بعد ظهور عينة إيجابية، وفور الاطمئنان عليه غادر اللاعب فورا متوجها إلى المغرب للانضمام لبعثة الزمالك، وقام بعمل أكثر من عينة جاءت إحداها إيجابية ليستقر الأمر على بقائه منعزلاً فى إحدى غرف الفندق، خاصة أن حالته فى تحسن مستمر.

وأصدرت بعثة الزمالك بيانا أكدت فيه أن المسحة الأولى التى أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبى للاعب الفريق التونسى فرجانى ساسى عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أى شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يتناول حتى إفطاره مع زملائه.