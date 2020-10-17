شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يكشف طلبه من الوزير وضم رمضان صبحي ومتابعة هدف محمد صلاح "لايف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول أن الفريق القومي سيُقيم معسكر مفتوح من أول نوفمبر المقبل استعداداً لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، موضحا، أن المنتخب سيضم لاعبي أي نادي لن يكون لهم ارتباطات في هذه الفترة ، موضحاً أن هناك تشاور مع الجهاز المعاون حالياً لحسم عدة أور خاصة بارتباطات المنتخب المقبلة، وشدد المدير الفني للمنتخب على أنه طالب وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالتواصل مع الأندية من أجل مساعدة المنتخب ودعّمه الفترة المقبلة.

وقال البدري أن الحضور في جلسة جهاز المنتخب مع وزير الرياضة اليوم كانوا حريصين على متابعة مباراة محمد صلاح نجم منتخبنا الأول ونادي ليفربول اليوم أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 2/2 وسجل خلالها صلاح هدفاً.

وتابع البدري أن إعلان القائمة المحلية للمنتخب قد تكون بعد يوم 6 نوفمبر المقبل وهو موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلعب الأهلي مع الوداد المغربي الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال فيما يلعب الزمالك غداً مع الرجاء الغربي في نفس الدور وتقام المباراتين بالمغرب.

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وأكد المدير الفني للمنتخب أنه قد يضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز للمنتخب خلال الفترة المقبلة لو أحتاجه ، وقرر حسام البدرى استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا.

واجتمع اليوم السبت، حسام البدرى مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وشوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي وربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب وجميع المعنيين الفنيين والإداريين عن المنتخبات الوطنية الثلاثية لبحث كافة الاستعدادات والتدريبات والاستعدادات الخاصة بالمنتخبات المصرية