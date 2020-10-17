شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: اللعب بدون جمهور يجعل الفرصة متساوية واللقب الأفريقى هدفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" كابتن فريق الكرة بنادى الزمالك أن توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق، وخاصة الزمالك الذى كان في أفضل حالاته قبل الجائحة ، وقال: الزمالك نجح في الاستعداد الجيد للقاء الرجاء ونأمل في تحقيق هدفنا بحصد اللقب الأفريقي خاصة أن جمهور الأبيض يحتاج لهذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا، اللعب بدون جمهور يجعل الفرصة متساوية 50-50 سواء على ملعبك أو خارجه.

ومن جانبه أكد جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بنادى الزمالك أن فريقه لعب خمس مباريات في 15 يوماً وهو ما جعل اللاعبين يشعرون بالإجهاد مؤكدا أنه يأمل ألا ينعكس ذلك على هذه مباراة الرجاء الهامة.

وقال في تصريحات لموقع الكاف نواجه بطل المغرب الذي أهنئه على الفوز بلقب الدوري مشيرا إلى ان الزمالك سيظهر بشخصيته وطموحه لأن هدفه هو الوصول للنهائي.

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واختتم حديثه أن المباراة من شوطين وستحسم في الجزء الثاني وهو مباراة الإياب بالقاهرة مؤكدا أنه س سيخوض لقاء الإياب بملعبه يمنحه أفضلية نظرية فقط مشيرا إلى ان كل الفرق التي بلغت نصف النهائي قوية وفرصها متساوية.

ومن ناحية اخرى أسفر الاجتماع الفني لمباراة الرجاء المغربى والزمالك، الذى انتهى منذ قليل، عن ارتداء المارد الأبيض لطاقمه البديل الأزرق على أن يرتدى الرجاء المغربى الطاقم الأبيض بالكامل. ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربى فى التاسعة مساء غد، الأحد، فى ذهاب الدور نصف النهائي لدورى أبطال أفريقيا .