منير عقيلة يعلن تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة الإنتاج الحربى بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منير عقيلة، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، تشكيل اللاعبين لمواجهة الإنتاج الحربى، التى تقام فى الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، فى استاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة 33 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم. وجاءت التشكيل كالآتى: وجاءت التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: صرى رحيل – أسامة عزب – رجب الصافى – محمود شعبان خط الوسط: كريم الديب – أحمد مانجا – خالد الغندور. الخط الهجومى: محمد الصباحى – رزاق سيسيه – أيمن غباشى. Advertisements بينما يجلس على دكة البدلاء: بينما يجلس على دكة البدلاء: عمرو خليل – السيد سالم – بلال السيد – أحمد حجى – أحمد رفعت – ايمانويل اوكوى – أحمد راشد – عبد الغنى محمد – مروان عطية. وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أعلنت اختيار الحكم أحمد العدوى لإدارة مباراة اليوم بين الاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى ضمن منافسات الأسبوع الـ33 بالدورى العام، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 15 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

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