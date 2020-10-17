شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو : الزمالك سيظهر بشخصيته وطموحه أمام الرجاء وهدفنا الوصول للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بنادى الزمالك أن فريقه لعب خمس مباريات في 15 يوماً وهو ما جعل اللاعبين يشعرون بالإجهاد، مؤكدا أنه يأمل ألا ينعكس ذلك على هذه مباراة الرجاء الهامة، وقال في تصريحات لموقع الكاف نواجه بطل المغرب الذي أهنئه على الفوز بلقب الدوري، مشيرا إلى أن الزمالك سيظهر بشخصيته وطموحه لأن هدفه هو الوصول للنهائي.

واختتم حديثه أن المباراة من شوطين وستحسم في الجزء الثاني وهو مباراة الإياب بالقاهرة، مؤكدا أنه خوض لقاء الإياب بملعبه يمنحه أفضلية نظرية فقط مشيرا إلى ان كل الفرق التي بلغت نصف النهائي قوية وفرصها متساوية.

ومن ناحية اخرى أسفر الاجتماع الفني لمباراة الرجاء المغربى والزمالك، الذى انتهى منذ قليل، عن ارتداء المارد الأبيض لطاقمه البديل الأزرق على أن يرتدى الرجاء المغربى الطاقم الأبيض بالكامل. ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربى فى التاسعة مساء غد، الأحد، فى ذهاب الدور نصف النهائي لدورى أبطال أفريقيا .

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وألقى مراقب المباراة بعض التعليمات التعليمات الخاصة على مندوبى الناديين، مشددا على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية طبقا للبروتوكول الطبي الموضوع فى المغرب فى إطار التدابير الاحترازية التى يقوم بها العالم كله للوقاية من وباء كورونا.

من ناحية أخرى، خرج التونسى فرجانى ساسى، مدافع وسط الزمالك، من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأبيض قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد، الأحد، بملعب محمد الخامس بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا وعزله بإحدى غرف الفندق الذى يقيم فيه الفريق.

فرجانى ساسى انضم لمعسكر المنتخب التونسى الذى أقام مباراتين وديتين طبقا للأجندة الدولية الموضوعة من الاتحاد الدولى، إلا أنه خالط بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وهو ما جعله يعزل نفسه بعد ظهور عينة إيجابية، وفور الاطمئنان عليه غادر اللاعب فورا متوجها إلى المغرب للانضمام لبعثة الزمالك، وقام بعمل أكثر من عينة جاءت إحداها إيجابية ليستقر الأمر على بقائه منعزلاً فى إحدى غرف الفندق، خاصة أن حالته فى تحسن مستمر.

وأصدرت بعثة الزمالك بيانا أكدت فيه أن المسحة الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يتناول حتى إفطاره مع زملائه.