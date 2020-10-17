شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسحة كورونا الأولى لبعثة بيراميدز والاكتفاء بواحدة قبل مواجهة حوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغيت المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا المستجد، التى كان من المقرر أن يخضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، وجميع أفراد البعثة المتواجدة حاليًا فى المغرب، فى إطار الاستعداد لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وكان من المفترض أن تخضع بعثة بيراميدز لمسحتا كورونا، الأولى أمس الجمعة على أن تظهر نتيجتها صباح اليوم، إلا إنه تم إلغاءها والإكتفاء بالمسحة التى حددها الاتحاد الأفريقى كاف، والتى سيخضع لها أفراد البعثة غدًا الأحد.

وخضع البوركينى اريك تراورى لمسحة طبية أمس السبت، فور أن وصل الدار البيضاء بالمغرب للإنضمام لبعثة فريقه، حيث كان فى التجمع الدولى لمنتخب بلاده وانضم لبيراميدز مؤخرًا.

وكان الفريق الغيني، قد تأهل إلى دور نصف الكونفدرالية، على حساب فريق إنييمبا النيجيرى، بنتيجة 3 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تخطى بيراميدز، فريق زاناكو الزامبي، بنتيجة 4 – 0، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وتضم بعثة بيراميدز كلاً من..