الامارات | تقييم جيد لمحمد صلاح رغم خسارة ليفربول نقطتين أمام إيفرتون

شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم جيد لمحمد صلاح رغم خسارة ليفربول نقطتين أمام إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل مهاجم فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، على تقييم جيد في مباراة إيفرتون في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت اليوم على ملعب "جوديسون بارك”، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في المباراة بالتشكيل الأساسي ولعب لمدة 90 دقيقة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 72.

ومنحت شبكة “هو سكورد” الشهيرة بالإحصائيات اللاعب الدولي المصري تقييما جيدا، إذ حصل على 7.7 درجة من 10 على إجمالي ما قام به في المباراة، حيث قام اللاعب بــ 6 تسديدات على المرمى وأحرز هدف، وإجمالي تمريرات 42 تمريرة بنسبة 90% صحيحة، ومراوغة واحدة، إضافة إلى الفوز في التحام هوائي واحد.

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