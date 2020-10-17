الامارات | تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح رقم 100

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح رقم 100 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح منافسته على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بعد أن أحرز اليوم هدفه رقم 100 في مشواره مع فريقه الإنجليزي ليفربول أمام إيفرتون في ديربي ليفربول الذي انتهى بنتيجة 2-2، حيث أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف فريقه الثاني، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدفه الـ100 مع ليفربول منذ انضمامه في صيف 2017 قادمًا من روما، ووصل للهدف السادس هذا الموسم، ليأتي في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف لاعب إيفرتون كالفيرت لوين، ومتساويا مع لاعب توتنهام هيونغ مين سون.

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