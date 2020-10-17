- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح رقم 100 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح منافسته على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بعد أن أحرز اليوم هدفه رقم 100 في مشواره مع فريقه الإنجليزي ليفربول أمام إيفرتون في ديربي ليفربول الذي انتهى بنتيجة 2-2، حيث أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف فريقه الثاني، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل محمد صلاح هدفه الـ100 مع ليفربول منذ انضمامه في صيف 2017 قادمًا من روما، ووصل للهدف السادس هذا الموسم، ليأتي في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف لاعب إيفرتون كالفيرت لوين، ومتساويا مع لاعب توتنهام هيونغ مين سون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح رقم 100 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.