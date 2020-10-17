الامارات | إيفرتون يتعادل مع ليفربول ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي

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شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يتعادل مع ليفربول ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق إيفرتون على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما تعادل 2/2 مع ضيفه ليفربول في "ديربي ميرسيسايد" اليوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات الدوري.
وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة الثالثة، وتعادل إيفرتون بهدف سجله مايكل كين في الدقيقة 19، ثم سجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 72، ثم سجل دومينيك كالفيرت ليوين هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 81.
ويعد الهدف الذي سجله صلاح في مباراة اليوم هو الهدف رقم مئة له في 159 مباراة شارك بها مع فريق ليفربول، فيما أصبح الهدف الذي سجله ليوين هو السابع له في الدوري هذا الموسم لينفرد بصدارة الهدافين، مؤقتا.
وشهدت المباراة طرد ريتشارليسون لاعب إيفرتون في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بسبب تدخله العنيف مع تياجو ألكانتارا.
ورفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ليفربول رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني.
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