شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو»: لاعبو الزمالك مجهدين.. وهدفنا الوصول للنهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. قال باتشيكو، في حديث للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: «لعبنا خمس مباريات في 15 يومًا ولاعبو فريقي يشعرون بالإجهاد، وآمل ألا ينعكس ذلك على هذه المباراة المهمة. نواجه بطل المغرب الذي أهنئه على الفوز بلقب الدوري. سنظهر شخصيتنا وطموحنا لأن هدفنا هو الوصول للنهائي». وأضاف: «هي مباراة من شوطين وستحسم في الجزء الثاني وهو مباراة الإياب بالقاهرة. خوض لقاء الإياب بملعبنا يمنحنا أفضلية نظرية فقط. كل الفرق التي بلغت نصف النهائي قوية وفرصها متساوية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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