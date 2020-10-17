شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا»: جمهورنا يحتاج للقب دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن اللعب دون جمهور يجعل حظوظ الفريقين متساوية.
وأوضح «شيكابالا»، في حديث للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»: «توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق، وخاصة نحن، لأنه قبل الجائحة كنا في أفضل مستوياتنا».
وأضاف: «لكننا عدنا الآن واستعددنا جيدًا ونأمل في تحقيق هدفنا، جمهورنا يحتاج هذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا، اللعب دون جمهور يجعل الفرص متساوية 50-50، سواء على ملعبك أو خارجه».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر «شيكابالا»: جمهورنا يحتاج للقب دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.