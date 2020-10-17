شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا»: جمهورنا يحتاج للقب دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن اللعب دون جمهور يجعل حظوظ الفريقين متساوية.

وأوضح «شيكابالا»، في حديث للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»: «توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق، وخاصة نحن، لأنه قبل الجائحة كنا في أفضل مستوياتنا».

وأضاف: «لكننا عدنا الآن واستعددنا جيدًا ونأمل في تحقيق هدفنا، جمهورنا يحتاج هذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا، اللعب دون جمهور يجعل الفرص متساوية 50-50، سواء على ملعبك أو خارجه».