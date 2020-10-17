شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الجوائز الخيالية للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُعتبر لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي هي الأكثر رواجًا بين عشاق ألعاب المحاكاة حول العالم، ومنذ انطلاقتها الأولى وهي تحتل مرتبةً متقدمة بين متابعي الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم، وهناك 5 جوائز أساسية تحصل عليها من لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هذا العام:

جائزة المركز الأول فانتازي الدوري الإنجليزي

يحصل الفائز بالمركز الأول في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز على الجائزة الكبرى للعبة في نهاية الموسم، وهي رحلة للمملكة المتحدة لشخصين لمدة 7 أيام، وحضور مباراتين من البريميرليج في مقاعد كبار الزوار، وهذه الرحلة تكون شاملة الانتقالات الداخلية والخارجية وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى جوائز أخرى من رعاة اللعبة، كما أنه يحصل على بعض منتجات شركة الملابس الرياضية نايكي.

جائزة المركز الثاني

يحصل صاحب المركز الثاني في فانتازي الدوري الإنجليزي على رحلة لمدة يومين شاملة الإقامة والطيران، كذلك يُتاح له حضور مباراة في الموسم الجديد من البريميرليج في مقاعد كبار الزوار، وأيضا بعض المنتجات الرياضية الأخرى من الرعاه.

جائزة المركز الثالث فانتازي الدوري الإنجليزي

يحصل الفائز بالمركز الثالث على لعبة فيفا وبعض منتجات نايكي والشركات الراعية الأخرى.

فانتازي الدوري الإنجليزي

جائزة كأس فانتازي الدوري الإنجليزي

بدايةً يجب علينا التعرف على كأس فانتازي الدوري الإنجليزي، وهو منافسة على هامش اللعبة تبدأ في الجولة 17 من البريميرليج، ويدخل فيها اللاعبين أصحاب المراكز الـ4.2 ملايين الأولى تلقائياً، ويتم لعبها باختيار الكمبيوتر لاعبين يواجها بعضهما البعض في كل جولة يتأهل الفائز منهما للدور التالي.

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الفائز هو الذي يجمع نقاطٍ أكبر من خصمه في الدور، وفي حالة تساوي النقاط يتم اللجوء لعدد الأهداف الذي سجلتها تشكيلة كل لاعب، وإذا استمر التعادل يفوز اللاعب الذي استقبل أهدافاً أقل، وأخيراً يتم الاحتكام للقرعة إذا استمر التعادل.

يحصل الفائز بكأس فانتازي الدوري الإنجليزي على نفس جوائز وصيف فانتازي البريميرليج، وهي رحلة للمملكة المتحدة لفردين شاملةً الإقامة والطيران، كذلك حضور مباراةً من الموسم الجديد، بالإضافة إلى لعبة فيفا وبعض منتجات شركة نايكي.

اما جائزة مدرب الشهر في فانتازي الدوري الإنجليزي، فحصل أكثر لاعب جمع نقاطٍ خلال كل شهر على جوائز من الشراكات الراعية مثل الكمبيوتر اللوحي وسماعات بلوتوث، كذلك هدايا من شركتي نايكي وإليكترونيك آرتس، كذلك يحصل أكثر 10 أشخاصٍ جمعوا نقاطٍ خلال الشهر على الجوائز.

أيضا جائزة مدرب الأسبوع في فانتازي الدوري الإنجليزي، يحصل اللاعب الأكثر جمعاً للنقاط في كل أسبوع في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز على نسخة من لعبة فيفا وكرة من شركة نايكي وبعض الهدايا الأخرى من الرعاة، كذلك يحصل أصحاب الـ20 مركزاً الأول على جوائز في كل أسبوع.