شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حقق «موسيماني» خارج ملعبه في بطولات الأندية الأفريقية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، مشواره على المستوى القاري مع المارد الأحمر حينما يحل ضيفُا على الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم السبت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موسيماني سبق وأن قاد فريق صن دوانز في 28 مباراة خارج الديار خلال رحلة الفريق ببطولات الأندية الأفريقية، استطاع خلالها تحقيق الانتصار في 6 مباريات منهم، بينما حسم التعادل نتيجة 10 لقاءات وتلقى الخسارة في 12 مواجهة.

وجاء انتصارات موسيماني مع صن داونز خارج الديار على المستوى الأفريقي على النحو التالي:

1. الفوز على وفاق سطيف في الجزائر بهدفين نظيفين في مجموعات دوري الأبطال 2016 قبل أن تُلغى نتائج بطل الجزائر.

2. الفوز على الزمالك بالقاهرة بهدفين مقابل هدف في مجموعات دوري الأبطال 2016.

3. الفوزعلى فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3/1 في مجموعات دوري الأبطال 2017.

4. انتصار جديد خارج الديار على حساب سان جورج الاثيوبي بهدف دون رد بمجموعات 2017 أيضاً.

5. الفوز الكبير على حساب كوت دور بطل سيشل بخماسية نظيفة في الدور الأول من دوري الأبطال بالنسخة الحالية.

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6. فوز جديد خارج الميدان في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مجموعات دوري الأبطال نسخة 2019-2020.

بينما جاءت أبرز التعادلات خلال مسيرة موسيماني خارج الملعب، في مواجهة الوداد المغربي، منافس الأهلي الليلة، وذلك سلبياً بدون أهداف في النسخة الجارية، كذلك تعادل سلبي أمام الترجي في تونس بمجموعات دوري الأبطال في 2017، وأمام أسيك في كوت ديفوار بالنسخة الماضية.