شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتفوق على أساطير ليفربول ويصنع التاريخ بهدفه في إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صنع النجم المصري محمد صلاح التاريخ مع نادي ليفربول الإنجليزي بهدفه، اليوم السبت، في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح «صلاح» في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في المباراة في الدقيقة 72، ليكن الهدف هو رقم 100 في مسيرته بقميص الريدز في جميع البطولات بعد مشاركته في 159 مباراة.

وبهذا الرقم تفوق النجم المصري على العديد من أساطير الريدز عبر تاريخه، ومنهم كيني دالجليش ومايكل أوين، إذ احتل بهدفه الأخير المركز الثالث في قائمة أسرع لاعبي الريدز وصولًا للهدف 100 في تاريخه، خلف كل من روجر هانت (144 مباراة) وجاك باركينسون (153 مباراة) فقط.