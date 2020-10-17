شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحضر اليوم مواجهة الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر اليوم حسام حسن، المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، مواجهة زعيم الثغر أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي ستجمعهما في الخامسة والنصف ضمن مباريات الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك لمتابعة مستوى اللاعبين وتحديد سياسته الفنية قبل تولي المهمة غدًا الأحد.