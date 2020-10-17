شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحضر اليوم مواجهة الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر اليوم حسام حسن، المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، مواجهة زعيم الثغر أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي ستجمعهما في الخامسة والنصف ضمن مباريات الدوري الممتاز.
ويأتي ذلك لمتابعة مستوى اللاعبين وتحديد سياسته الفنية قبل تولي المهمة غدًا الأحد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن يحضر اليوم مواجهة الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.