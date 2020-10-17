شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العدوي حكمًا لمباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي، المحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم، بملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم أحمد العدوي ويعاونه محمد زكي وعبدالعزيز محسن، وعمرو يوسف حكما رابعًا، وعمرو الشناوي حكمًا للفيديو ويعاونه محمد التابعي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، فيما يحل الإنتاج الحربي بالمركز العاشر برصيد 40 نقطة.