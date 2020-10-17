شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: سعيد بمشاركتي فى تأهل المقاولون العرب لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، التهنئة لناديه، بعد تأكد تواجده بالمركز الرابع بمسابقة الدوري هذا الموسم، عقب تعادل سموحة سلبيًا مع مصر للمقاصة، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب «طاهر»، الذي سيلعب مع الأهلي في الموسم الجديد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مبروك للنادي اللي قدمني وكان له فضل كبير عليا، سعيد بمشاركتي في تحقيق المركز الرابع والتأهل لأفريقيا، شكرًا نادي المقاولون العرب على كل شيء».

وجاءت رسالة «طاهر»، بعد إتمام إجراءات انتقاله لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم الكروي الجديد 2020-2021.