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كريم بنزيمة يمنع ريال مدريد من التعاقد مع «هالاند»

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد من الصعب أن تنهي صفقة انتقال إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند المتألق، والذي تلقى عروضًا أوروبية في الفترة الاخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الريال تقدر وجود كريم بنزيمة داخل الفريق الإسباني كأحد الركائز الأساسية في الفريق، ولن تفكر في ضم لاعب جديد يدخل في منافسة معه.

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