شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يشترط الحصول على ثلاثي الزمالك للاستغناء عن «وادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحرك مسؤولو نادي الزمالك، بشكل رسمي من أجل الحصول على خدمات الدولي الفلسطيني محمود وادي، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة النادى المصري، عن دخول الزمالك في مفاوضات جادة لضم مهاجم الفريق، الدولي الفلسطيني محمود وادي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح أن مسؤولي الزمالك عرضوا ضم «وادي» مقابل مبلغ مالي قد يصل إلى 12 مليون جنيه، ولاعبين.

من جانبه طلب مسؤولو النادي المصري، ضم محمد عنتر وكريم بامبو ومحمد عبدالسلام، بجانب 15 مليون جنيه، مقابل انتقال اللاعب لصفوف الزمالك.

الجدير بالذكر أن مسؤولي بيراميدز، قد عرضوا 20 مليون جنيه لضم وادي، على أن يتم دفع مقابل الصفقة على دفعتين، الأولى 12 مليونًا مقدمًا، والثانية 8 ملايين، ورفض مسؤولو المصري، الحصول على المبلغ على دفعتين، مطالبين بمقابل الصفقة دفعة واحدة، أو تأجيل 4 ملايين جنيه فقط.

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