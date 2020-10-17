شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرنر يقود هجوم تشيلسي أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل البلوز لمباراة ساوثهامبتون، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ5 من البريميرليج.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: كيبا. خط الدفاع: ازبيليكويتا، كريستينسن، كورت زوما، تشايلويل. خط الوسط: جورجينهو، كانتي، ماسون مونت، كاي هافيرتز، بوليسيتش. خط الهجوم: تيمو فيرنر.

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