غرناطة ينتزع فوزا صعبا من أشبيلية في الدوري الإسباني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 انتزع فريق غرناطة فوزا صعبا من ضيفه أشبيلية 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Advertisements ويدين غرناطة بالفضل في هذا الفوز للاعبه يانجل هيريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82. وشهدت المباراة طرد خوان جوردان لاعب أشبيلية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ورفع غرناطة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، فيما تجمد رصيد أشبيلية عند سبع نقاط في المركز السابع.

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