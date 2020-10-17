صلاح يدخل نادي المائة مع ليفربول بهدفه في ايفرتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

دخل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تاريخ الريدز بعد هدفه في شباك ايفرتون في ديربي المرسيسايد، ونجاحه في تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا داخل قلعة أنفيلد.



ودخل صلاح بهدفه في شباك ايفرتون لنادي المائة، بتسجيله 100 هدف بقميص الريدز منذ انضمامه لليفربول في صيف 2017.

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سجل صلاح الهدف في الدقيقة 72، بعد عرضبة من جوردان هندرسون على الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع ييري مينا أدى إلى تهيئة الكرة أمام أقدام صلاح الذي لم يتوانى في تسديد كرة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وبدخول صلاح لنادي المائة في هدافي ليفربول، يكون قد حقق ذلك الإنجاز في 159 مباراة بقميص ليفربول، وفقط روجر هانت في 144 مباراة وجاك باركينسون في 153 مباراة، هما من بلغا نادي المائة في عدد أقل من المباريات عن محمد صلاح.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف لـ6، ليتساوى مع كالفيرت لوين المتصدر لهدافي البريميرليج بـ6 أهداف، لتشتعل المنافسة مبكرًا على لقب الحذاء الذهبي في البريميرليج هذا الموسم