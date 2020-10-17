ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون بديربي الميرسيسايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

سقط ليفربول في فخ التعادل بهدفين لمثليهما أمام مضيفه إيفرتون في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك.



وحافظ فريق إيفرتون على صدارة الدوري الإنجليزي بتعادله أمام ليفربول في "ديربي ميرسيسايد".

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ممتازة وجيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة من كلا الطرفين على أحداثها.

وتقدم ليفربول في النتيجة عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول قبل أن يعدل مايكل كين النتيجة في الدقيقة 19.

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وفي الدقيقة 72 تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لليفربول والهدف رقم 100 له في مسيرته، بينما سجل كالفيرت لوين هدف التعادل من رائعة في الدقيقة 81.

ويعد الهدف الذي سجله صلاح في مباراة اليوم هو الهدف رقم مئة له في 159 مباراة شارك بها مع فريق ليفربول، فيما أصبح الهدف الذي سجله ليوين هو السابع له في الدوري هذا الموسم لينفرد بصدارة الهدافين، مؤقتا.

وشهدت المباراة طرد ريتشارليسون لاعب إيفرتون في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بسبب تدخله العنيف مع تياجو ألكانتارا.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ليفربول رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني.