شكرا لقرائتكم كاف يكتفى بالمسحة الأولى لبعثة بيراميدز قبل مواجهة حوريا الغينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغيت المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا المستجد، التى كان من المقرر أن يخضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، وجميع أفراد البعثة المتواجدة حاليًا فى المغرب، فى إطار الاستعداد لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وكان من المفترض أن تخضع بعثة بيراميدز لمسحتى كورونا، الأولى أمس الجمعة على أن تظهر نتيجتها صباح اليوم، إلا إنه تم إلغاءها والإكتفاء بالمسحة التى حددها الاتحاد الأفريقى كاف، والتى سيخضع لها أفراد البعثة غدًا الأحد.

وخضع البوركينى اريك تراورى لمسحة طبية أمس السبت، فور أن وصل الدار البيضاء بالمغرب للإنضمام لبعثة فريقه، حيث كان فى التجمع الدولى لمنتخب بلاده وانضم لبيراميدز مؤخرًا.

وكان الفريق الغيني، قد تأهل إلى دور نصف الكونفدرالية، على حساب فريق إنييمبا النيجيرى، بنتيجة 3 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تخطى بيراميدز، فريق زاناكو الزامبي، بنتيجة 4 – 0، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

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وتضم بعثة بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس