شكرا لقرائتكم باتشيكو : الزمالك يخشى الإجهاد أمام الرجاء وهدفنا الوصول للنهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بنادى الزمالك أن فريقه لعب خمس مباريات في 15 يوماً وهو ما جعل اللاعبين يشعرون بالإجهاد مؤكدا أنه يأمل ألا ينعكس ذلك على هذه مباراة الرجاء الهامة.

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وقال في تصريحات لموقع الكاف نواجه بطل المغرب الذي أهنئه على الفوز بلقب الدوري مشيرا إلى ان الزمالك سيظهر بشخصيته وطموحه لأن هدفه هو الوصول للنهائي.

واختتم حديثه أن المباراة من شوطين وستحسم في الجزء الثاني وهو مباراة الإياب بالقاهرة مؤكدا أنه س سيخوض لقاء الإياب بملعبه يمنحه أفضلية نظرية فقط مشيرا إلى ان كل الفرق التي بلغت نصف النهائي قوية وفرصها متساوية.