شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى من الملعب إلى المطار مباشرة بعد مواجهة الوداد .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قررت إدارة الأهلي تعديل بسيط في رحلة العودة من المغرب عقب مواجهة الوداد اليوم في دوري أبطال افريقيا، حيث ستتوجه البعثة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة عقب انتهاء المباراة.
يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربي مساء اليوم السبت ، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب، في المواجهة المقامة على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا، التي تأتي في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.
وعلم "الخليج 365" أنه كان من المفترض أن تتجه البعثة إلى فندق الإقامة لتناول وجبة العشاء، ومن ثم التوجه إلى المطار، إلا أن خضوع اللاعبين لكشف المنشطات بعد المباراة أدى إلى تغيير الخطة بالتوجه إلى المطار مباشرة بعد المباراة مباشرة.
من جانبه،قال سمير عدلي المدير الإداري للفريق، إن البعثة ستتوجه إلى المطار فور الخروج من ملعب المباراة؛ من أجل الاستعداد لرحلة العودة إلى القاهرة والتي تستغرق خمس ساعات ونصف تقريبا.
من ناحية أخرى، تلقى الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.
من ناحية أخرى، قال سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، إن الأهلى لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، قائلا، «الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح»، وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الليلة.
وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفنى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان ، وأوضح أن الأهلي استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد.
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