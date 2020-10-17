شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى من الملعب إلى المطار مباشرة بعد مواجهة الوداد .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قررت إدارة الأهلي تعديل بسيط في رحلة العودة من المغرب عقب مواجهة الوداد اليوم في دوري أبطال افريقيا، حيث ستتوجه البعثة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة عقب انتهاء المباراة.

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربي مساء اليوم السبت ، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب، في المواجهة المقامة على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا، التي تأتي في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وعلم "الخليج 365" أنه كان من المفترض أن تتجه البعثة إلى فندق الإقامة لتناول وجبة العشاء، ومن ثم التوجه إلى المطار، إلا أن خضوع اللاعبين لكشف المنشطات بعد المباراة أدى إلى تغيير الخطة بالتوجه إلى المطار مباشرة بعد المباراة مباشرة.

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من جانبه،قال سمير عدلي المدير الإداري للفريق، إن البعثة ستتوجه إلى المطار فور الخروج من ملعب المباراة؛ من أجل الاستعداد لرحلة العودة إلى القاهرة والتي تستغرق خمس ساعات ونصف تقريبا.