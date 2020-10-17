موعد مباراة الاهلي والوداد فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا

يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب، في المواجهة المقامة على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا، التي تأتي في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة الاهلي والوداد اليوم فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا

موعد مباراة الاهلي والوداد اليوم فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا

يدخل الأهلي مواجهة الوداد فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت، وهو منقوصاً من عدداً كبيراً من نجومه المقيدين في القائمة الافريقية وعلى رأسهم قلبي الدفاع محمود متولي ورامي ربيعة، في الوقت الذي ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائي الحارس الأساسي محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعي الإصابة.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بعد التشاور مع جهازه المعاون على الخطة التي سيلعب بها في مواجهة الوداد المغربي وهي 4/3/2/1، من خلال الدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى ، وأمامه رباعي الدفاع أحمد فتحي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم والتونسي علي معلول، ويرغب موسيماني في اللعب بـ3 دفندرات في وسط الملعب وهم المالي اليو ديانج، عمرو السولية وحمدي فتحي على أن يلعب أمامهما الثنائي حسين الشحات والنيجري جونيور أجاي ويقود السنغالي اليود يانج الهجوم، بعد تفضيله على مروان محسن بسبب عامل السرعة.

الاهلي والوداد



موعد مباراة الاهلي والوداد اليوم فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا

موعد مباراة الاهلي والوداد اليوم فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا

موعد مباراة الاهلي والوداد اليوم فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا

وحذر موسيماني مدافعي الأهلي من خطورة رباعي هجوم الوداد وليد الكرتي وإسماعيل الحداد وبديع أووك و كازادي كاسينجو، مطالباً لاعبي الوسط بمساعدة الدفاع لإيقاف خطورة مهاجمي الفريق المغربي قبل الوصول لمناطق الخطورة الحمراء.وفرض موسيماني سياجاً من السرية على تدريبات الفريق منذ وصوله المغرب لمنع تسريب الخطة للمعسكر الأخر، في الوقت الذي أجرت بعثة الأهلي 3 مسحات طبية حتى الأن تنفيذا لتعليمات الاتحاد الافريقي الكاف بسبب تداعيات فيروس كورونا ، في الوقت الذي شدد الجهاز الطبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، خاصة وأن مباراة الذهاب ستقام بعد 6 أيام فقط في القاهرة ويحتاج الفريق لجهود كل لاعب.

على الجانب الأخر أعرب ميجيل جاموندى مدرب الوداد المغربي، عن تفاؤله قبل مواجهة الأهلى رغم خسارة لقب الدوري المحلى فى الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية لصالح الرجاء، متابعاً "لدينا بعض الإصابات، كالشيخ إبراهيما كومارا الذي لم يستعد جاهزيته بعد، وهناك مشكلة أخرى وهي عدم استعداد كل اللاعبين للمشاركة أمام الأهلي".

الاهلي والوداد



موعد مباراة الاهلي والوداد اليوم فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا

وأضاف :"أنا متفائل رغم كل شيء، لدينا خبرة كبيرة في المسابقة الأفريقية، وسنقاتل من أجل بلوغ النهائي".، ويعول الوداد رغم الغيابات على سرعات الخط الأمامي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، تعينه قبل مواجهة الإياب في القاهرة المقرر اقامتها الأسبوع المقبل.