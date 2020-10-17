شكرا لقرائتكم الرجاء ضد الزمالك .. الأبيض يرتدى الزى الأزرق فى نصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسفر الاجتماع الفني لمباراة الرجاء المغربى والزمالك الذى انتهى منذ قليل ارتداء المارد الأبيض لطاقمه البديل الأزرق على أن يرتدى الرجاء المغربى الطاقم الأبيض بالكامل، ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربى في التاسعة من مساء غدا الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لدورى أبطال أفريقيا .

وألقى مراقب المباراة بعض التعليمات بإلقاء التعليمات الخاصة على مندوبى الناديين مشددا على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية طبقا للبروتوكول الطبي الموضوع في المغرب في إطار التدابير الإحترازية التي يقوم بها العالم كله للوقاية من وباء كورونا .

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ومن ناحية أخرى خرج التونسى فرجانى ساسى، مدافع وسط الزمالك، من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأبيض قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد الأحد بملعب محمد الخامس بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا وعزله بإحدى غرف الفندق الذى يقيم فيه الفريق.

فرجانى ساسى انضم لمعسكر المنتخب التونسى الذى أقام مباراتين وديتين طبقا للأجندة الدولية الموضوعة من الاتحاد الدولى، إلا أنه خالط بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وهو ما جعله يعزل نفسه بعد ظهور عينة إيجابية، وفور الاطمئنان عليه غادر اللاعب فورا متوجها إلى المغرب للانضمام لبعثة الزمالك، وقام بعمل أكثر من عينة جاءت إحداها إيجابية ليستقر الأمر على بقائه منعزلاً فى إحدى غرف الفندق، خاصة أن حالته فى تحسن مستمر.

وأصدرت بعثة الزمالك بيانا أكدت فيه أن المسحة الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه