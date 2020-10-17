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غرناطة ينتزع فوزاً صعباً من إشبيلية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق غرناطة فوزا صعبا من ضيفه إشبيلية 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من لكرة القدم.

ويدين غرناطة بالفضل في هذا الفوز للاعبه يانغل هيريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82. وشهدت المباراة طرد خوان جوردان لاعب إشبيلية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع غرناطة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف خلف ، فيما تجمد رصيد أشبيلية عند سبع نقاط في المركز السابع.

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