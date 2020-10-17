شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الوداد فى سباق الهدافين قبل موقعة كازابلانكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة هدافى الأهلى والوداد قبل المباراة المرتقبة للفريقين فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا صراعاً ملحوظاً وتفوقاً طفيفاً للفريق الأحمر على نظيره المغربى، ويتصدر وليد سليمان قائمة هدافى الأهلى برصيد 11 هدفاً، بيما يحتل كازادى كاسينجو لاعب الوداد المركز الأول فى قائمة هدافى الفريق المغربى برصيد 10 أهداف.

وجاء ترتيب أبرز هدافى الفريقين قبل مباراة اليوم كالتالى:

ـ وليد سليمان: 11 هدفاً "الأهلى"

كازادى كاسينجو: 10 أهداف "الوداد"

حسين الشحات : 10 أهداف " الأهلى"

يحيى جيران: 9 أهداف "الوداد"

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إسماعيل الحداد: 9 أهداف " الوداد"

مروان محسن: 8 أهداف "الأهلى"

واستقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الوداد المغربى المُقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة، ومروان محسن.

ورغم الاستقرار على هذه التشكيل إلا أن هناك أكثر من سيناريو للجهاز الفنى لهذه المباراة، حيث يتم تجهيز الثنائى حمدى فتحى والسنغالى اليو بادجى للدفع بأى منهما.

ويدخل الأهلي مواجهة الوداد مفتقداً عدداً كبيراً من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبا الدفاع محمود متولى ورامى ربيعة، فى الوقت الذى ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسى محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.

وحذر موسيمانى مدافعى الأهلى من خطورة رباعى هجوم الوداد وليد الكرتى وإسماعيل الحداد وبديع أووك و كازادى كاسينجو، مطالباً لاعبى الوسط بمساعدة الدفاع لإيقاف خطورة مهاجمى الفريق المغربى قبل الوصول لمناطق الخطورة الحمراء.