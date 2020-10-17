شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد إرسال قانون روابط الأندية لاتحاد الكرة الأسبوع المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أنه سيتم إرسال قانون روابط الأندية إلى اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، الأسبوع المقبل بعد مراجعته، مؤكدا أن الهدف هو تطوير الرياضة الفترة المقبلة.

وكشف وزير الشباب والرياضة أن الهدف من اجتماع الوزارة مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، التنسيق للمرحلة المقبلة بما يخدم صالح الكرة المصرية.

وأضاف وزير الرياضة أنه سيجتمع باللجنة الخماسية والمنتخب للحديث عن صالح الرياضة بشكل عام والمنتخبات بشكل خاص.

وكان حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول قد قرر استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا.

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والقائمة المبدئية تضم 50 لاعبًا هم: المحترفين: محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا وأحمد المحمدى.. ومن الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، رامى ربيعة، حمدى فتحى، ومحمود وحيد.

ومن الزمالك: محمد أبوجبل، محمود جنش، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد، يوسف أوباما، ومحمود الونش.

ومن بيراميدز: المهدى سليمان، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد حمدي، رجب بكار ، ابراهيم عادل، على جبر، رمضان صبحى، والإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي، والمصرى: أحمد جمعة - كريم العراقى، والاتحاد السكندرى: خالد قمر - محمود رزق ، وسموحة: ناصر ماهر - حسام حسن - صلاح محسن - أحمد فتوح، والمقاصة : محمد ابراهيم، وانبى: أحمد على، وطلائع الجيش: محمد بسام ، والجونة: أكرم توفيق - أحمد أيمن منصور.