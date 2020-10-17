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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 17 أكتوبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها فرجانى ساسى يخرج من حسابات باتشيكو قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء المغربى، البرتغال وكوريا وإسبانيا يطلبون مواجهة المنتخب الأولمبى وديا.

فرجانى ساسى يخرج من حسابات باتشيكو قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء المغربى

خرج التونسى فرجانى ساسى، مدافع وسط الزمالك، من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأبيض قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد الأحد بملعب محمد الخامس بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا وعزله بإحدى غرف الفندق الذى يقيم فيه الفريق. البرتغال وكوريا وأسبانيا يطلبون مواجهة المنتخب الأولمبى وديا تلقى اتحاد الكرة عروضا من منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية واسبانيا لمواجهة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب خلال شهر نوفمبر المقبل وتحديدا فى الفترة من 9 حتى 17 من نفس الشهر، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، ويعكف شوقى غريب حاليا على دراسة العروض من كافة الجوانب قبل الموافقة على المنتخب الذى سيواجهه. Advertisements

اتصالات بين البدرى وشوقى غريب لتنسيق اختيارات اللاعبين فى نوفمبر يُجرى مسئولو الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب والجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري اتصالات من أجل التنسيق و حسم عدد من الأسماء التي ستتواجد في قائمة أي من المنتخبين خلال التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر في الفترة من 9 الي 17 نوفمبر حيث يخوض المنتخب الأول مباراتين أمام توجو في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بينما يخوض المنتخب الاوليمبي وديتين سيتم تحديدهما اليوم استعدادا لاوليمبياد طوكيو 2021.

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة صباح اليوم السبت، فعاليات مبادرة "مصر الجميلة" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يتم تنفيذ المبادرة على مستوى مراكز شباب فى جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.