شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف سر تناول وجبة الكبدة قبل مباريات المنتخب فى التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة فى مصر لا تقف على شخص بمفرده ونعمل معا على تطوير المنظومة. وكشف وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه مع اللجنة الخماسية والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية أنه كان حريصاً على الذهاب لمعسكر المنتخب الأولمبي خلال تصفيات أمم أفريقيا برفقة عمرو الجناينى، وكان يحرص على تناول طبق كبده فى وقت معين وبطريقة معينة كنوع من التفاؤل قبل بعض المباريات.

وأضاف أشرف صبحي، أن الهدف من اجتماع الوزارة مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الهدف منه التنسيق للمرحلة المقبلة بما يخدم صالح الكرة المصرية.

من ناحية أخرى قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا.

والقائمة المبدئية تضم 50 لاعبًا هم: المحترفين: محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا وأحمد المحمدى.. ومن الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، رامى ربيعة، حمدى فتحى، ومحمود وحيد.

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ومن الزمالك: محمد أبوجبل، محمود جنش، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد، يوسف أوباما، ومحمود الونش.

ومن بيراميدز: المهدى سليمان، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد حمدي، رجب بكار ، ابراهيم عادل، على جبر، رمضان صبحى، والإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي، والمصرى: أحمد جمعة - كريم العراقى، والاتحاد السكندرى: خالد قمر - محمود رزق ، وسموحة: ناصر ماهر - حسام حسن - صلاح محسن - أحمد فتوح، والمقاصة : محمد ابراهيم، وانبى: أحمد على، وطلائع الجيش: محمد بسام ، والجونة: أكرم توفيق - أحمد أيمن منصور.