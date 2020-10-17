شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى ترجح كفة بادجى على مروان في قيادة هجوم الأحمر على الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجحت جماهير الأهلى السنغالى أليو بادجى على مروان محسن في قيادة هجوم الفريق الأحمر أمام الوداد المغربى في المباراة المقررة بينهما في التاسعة من مساء اليوم في ذهاب مباريات الدور نصف النهائي لدورى الأبطال الأفريقي، وقام الخليج 365 بعمل استطلاع رأى على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك وجاءت النتيجة بنسبة 90 % من إجمالي الأصوات لصالح بادجى ، بينما حصل مروان محسن على 10 % فقط .

ويقدم بادجى مستويات رائعة مع الأهلى منذ أن شارك بشكل أساسى في لقاء الزمالك بالدورى والذى خسره المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف .

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من ناحية أخرى تلقى النادى الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة، ويلعب الأهلي مع الوداد مساء اليوم فى ذهاب نصف النهائي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب ــ التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتغادر بعثة الأهلي الدار البيضاء فى الساعات الأولى من صباح غد، الأحد، بعد خوض مباراة الوداد المغربي وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.