شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع عمر سامى لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إتمام التعاقد مع عمر سامي، لاعب طلائع الجيش لكرة اليد؛ للانضمام إلى الفريق الأول بالقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم مقبلة، وقال عبد القادر إن انتقال عمر سامي للفريق الأول لكرة اليد جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين، فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تربط الأهلي بالمسئولين في نادي طلائع الجيش. وأنهى النادي إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب خلال الساعات الماضية، وقام عمر سامي بالتوقيع على عقد انتقاله للأهلي.

من ناحية أخرى، أقيمت أمس الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2020 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية ، حيث شهدت المجموعة الأولى فوز كلا من الزمالك على طلائع الجيش 33 /29 والطيران على حدائق الأهرام 29/ 20 ، بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ،سبورتنج على الزهور 35 /28 والأهلى على أصحاب الجياد 27/ 16.

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