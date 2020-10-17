لاعب الرجاء: نعرف أهمية مباراة الزمالك.. هدفنا دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
قال محسن متولي، لاعب الرجاء إنه ورفاقه يعرفون أهمية مثل هذه المباريات، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مباراة العودة.
ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الرجاء المغربي يوم الأحد في ذهاب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس.
وأضاف متولي من خلال تصريحات للموقع الرسمي للكاف عشية المباراة: "الزمالك فريق قوي ولديه لاعبين على قدر كبير من المهارة، لقد استحقوا التواجد في نصف النهائي، المباراة لن تكون سهلة."
وأكمل متولي تصريحاته قائلا : "الروح المعنوية مرتفعة لدينا لاسيما بعد الفوز بلقب الدوري المغربي، نأمل أن يكون الفوز بالدوري المحلي طرقنا من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز بدوري أبطال أفريقيا."
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