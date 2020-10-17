ماذا قال مدرب الرجاء عن مواجهة الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، إنه وفريقه لديهم هدف وهو تحقيق نتيجة مقنعة أمام الزمالك في المباراة المقرر لها غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يخرج الزمالك لمواجهة الرجاء على ملعب "محمد الخامس" ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني لفريق الرجاء في تصريحات عبر الموقع الرسمي للكاف، السبت :"هذه مباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا، حققنا الدوري والآن الانتباه على دوري الأبطال".

وعن مواجهة الزمالك، أوضح :"دائمًا ما تكون المباريات بين فرق المغرب ومصر صعبة، ويتم حسمها بأدق التفاصيل، لكن لديّ ثقة عالية في اللاعبين".

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وواصل :"سنفتقد مشجعينا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكننا سنلعب للحصول على نتيجة مقنعة على ملعبنا قبل التوجه لمصر لخوض لقاء الإياب".

وأنهى :"هدفنا الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بالرجاء مرة أخرى في لقاء الإياب على ملعب "استاد القاهرة" في 24 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الرجاء حقق مؤخرًا لقب الدوري المغربي بعد منافسة شرسة مع الوداد البيضاوي استمرت حتى الجولة الأخيرة.